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01 Haziran 2018 12:20

Akçaray’da 7 milyon yolcu taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan, Ulaşım Park A.

Akçaray’da 7 milyon yolcu taşındı

01 Haziran 2018 12:20

Ş. tarafından işletilen Akçaray’da 10 ayda 7 milyon yolcu taşındı.


Ayda 7 bin 650 sefer gerçekleştirilen Akçaray’da bugüne kadar toplam 7 milyon kişi ulaşım sağladı. Günlük sefer sayısı 269 olan Akçaray, 7 dakikada bir kalkış yapıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı 36 bin olarak kaydedildi.Akçaray, en yoğun olan saatlerde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet veriyor. Akçaray tramvay hattında ayda 7 bin 650 sefer yapılıyor. Mayıs ayında 774 bin yolcu taşındı.




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