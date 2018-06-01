Akçaray’da 7 milyon yolcu taşındı

Ş. tarafından işletilen Akçaray’da 10 ayda 7 milyon yolcu taşındı.

Ayda 7 bin 650 sefer gerçekleştirilen Akçaray’da bugüne kadar toplam 7 milyon kişi ulaşım sağladı. Günlük sefer sayısı 269 olan Akçaray, 7 dakikada bir kalkış yapıyor. Hızlı, ekonomik ve konforlu olmasından dolayı tercih edilen Akçaray’da bir günde en çok taşınan yolcu sayısı 36 bin olarak kaydedildi.Akçaray, en yoğun olan saatlerde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet veriyor. Akçaray tramvay hattında ayda 7 bin 650 sefer yapılıyor. Mayıs ayında 774 bin yolcu taşındı.