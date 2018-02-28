Akçaray’ın günlük sefer sayısı 269’a çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren hizmete başlayan Akçaray’da gün ortasında normal saatlerde 10 dakikada bir durağa geliyor. 1 Mart tarihi itibariyle 7 dakikada bir durağa gelecek. En yoğun olan saatlerde ise 6 dakikada bir vatandaşlara hizmet verecek. Bu sayede günlük 241 olan sefer sayısı da 269’a çıkarılacak.

1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren kartlı binişin başladığı Akçaray’da, bugüne kadar 4 milyon 527 bin 197 yolcu taşındı. Günlük ortalama 27 bin 500 yolcu taşınıyor. Akçaray’da bugüne kadar 1 günde taşınan en fazla yolcu sayısı ise 31 bin 177 kişi olarak kaydedildi.