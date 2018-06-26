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26 Haziran 2018 11:51

Akıl oyunları öğrencilerin zeka potansiyelini ortaya çıkartıyor

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan 78 öğrenci Akıl Oyunları Atölyesiyle eğlenceli dakikalar geçiriyor.

Akıl oyunları öğrencilerin zeka potansiyelini ortaya çıkartıyor

26 Haziran 2018 11:51

Öğrenciler, yaptıkları zeka oyunlarıyla hem sahip oldukları zeka potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor. Atölye etkinliği psikolog eğitmen gözetiminde ve 10’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor.


Merkezde eğitim alan öğrencilerin Akıl Oyunlarıyla zeka ve potansiyellerinin farkına varılması amaçlanıyor. Atölye etkinlikleriyle karşılaştıkları sorunlara orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi ve sorun durumunda doğru karar verebilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerle öğrencilerin beceri ve yeterlilikleri geliştirmesi de hedefleniyor.


Atölye etkinlikleriyle görsel zeka gelişimi, problem çözme becerisi ve dikkat-konsanstrasyon gelişimi arttırılıyor. Etkinlikle seçiciliğin arttırılması, el göz koordinasyonu, hızlı, soyut ve analitik düşünebilme yeteneği geliştiriliyor. Öğrenciler zeka geliştirici oyunları, öğretmenlerinin yardımıyla eğlenceli ve hoş vakit geçirerek tamamlıyor.




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