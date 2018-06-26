Akıl oyunları öğrencilerin zeka potansiyelini ortaya çıkartıyor

Öğrenciler, yaptıkları zeka oyunlarıyla hem sahip oldukları zeka potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor. Atölye etkinliği psikolog eğitmen gözetiminde ve 10’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor.

Merkezde eğitim alan öğrencilerin Akıl Oyunlarıyla zeka ve potansiyellerinin farkına varılması amaçlanıyor. Atölye etkinlikleriyle karşılaştıkları sorunlara orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi ve sorun durumunda doğru karar verebilmesi amaçlanıyor. Etkinliklerle öğrencilerin beceri ve yeterlilikleri geliştirmesi de hedefleniyor.

Atölye etkinlikleriyle görsel zeka gelişimi, problem çözme becerisi ve dikkat-konsanstrasyon gelişimi arttırılıyor. Etkinlikle seçiciliğin arttırılması, el göz koordinasyonu, hızlı, soyut ve analitik düşünebilme yeteneği geliştiriliyor. Öğrenciler zeka geliştirici oyunları, öğretmenlerinin yardımıyla eğlenceli ve hoş vakit geçirerek tamamlıyor.