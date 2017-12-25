Akıllı duraklar çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada yolcu hizmetinin en temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında, bin 250 adet yeni tip kapalı durak montajını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri durak montajlarından sonraki süreçlerde düzenli olarak, durakların temizlenmesini de yapıyor. Yeni tip duraklarla halkın daha kullanışlı ve rahat etmesi sağlanıyor.

Yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında bin 250 adet yeni tip kapalı akıllı durakların montajı sürüyor. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte başlayan akıllı durak montajlarında Aralık 2017 tarihi itibariyle 340 adet durak montajı yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Bu kapsamda Başiskele’de 25, Derince’de 8, Gölcük’te 58, İzmit’te 122, Kandıra’da 28, Kartepe’de 13, Körfez’de 23, Dilovası’nda 4, Gebze’de 42, Darıca’da 6, Çayırova’da 11 yeni tip durak montajı yapıldı. Durakların montajı tüm hızıyla devam ederken, 1250 adet durağın en kısa zamanda monte edilmesi hedefleniyor.

Gövdesi ve oturma alanları paslanmaz kromdan yapılan, camekan alanlı, arka ve yan tarafları camlı kapalı modern duraklar Kocaeli genelinde yolcu yoğunluğuna göre tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor. Akıllı durakların yolcu bilgilendirme aparatlı, akıllı telefon, tabletler ve akülü engelli tekerlekli sandalyeler için USB şarj üniteli olanları da yeni tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri durakların temizliğine de ayrı bir önem gösteriyor. Yapılan aylık çalışma planlarına göre Durak Temizleme Ekipleri, durakların temizliğini rutin olarak yapıyor. Böylece duraklardaki çirkin görüntüler ortadan kaldırılmış oluyor. Duraklardaki oluşabilen arıza ve hasarlar ise titizlikle gideriliyor. Durak hizmetleri saha ekiplerinin denetimleri ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler değerlendirilerek, bakım ve onarımları uzman ekipler sayesinde sağlanıyor. Köy duraklarımızın bakım ve onarımı ve boyama işlemleri ise özel bir saha ekibi ile yapılıyor.