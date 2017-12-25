Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 10:17

Akıllı duraklar çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcuların rahat bir ulaşım sağlayabilmesi için yeni tip kapalı akıllı durakların montajına devam ediyor.

Akıllı duraklar çoğalıyor

25 Aralık 2017 10:17


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada yolcu hizmetinin en temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında, bin 250 adet yeni tip kapalı durak montajını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri durak montajlarından sonraki süreçlerde düzenli olarak, durakların temizlenmesini de yapıyor. Yeni tip duraklarla halkın daha kullanışlı ve rahat etmesi sağlanıyor.


Yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında bin 250 adet yeni tip kapalı akıllı durakların montajı sürüyor. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte başlayan akıllı durak montajlarında Aralık 2017 tarihi itibariyle 340 adet durak montajı yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Bu kapsamda Başiskele’de 25, Derince’de 8, Gölcük’te 58, İzmit’te 122, Kandıra’da 28, Kartepe’de 13, Körfez’de 23, Dilovası’nda 4, Gebze’de 42, Darıca’da 6, Çayırova’da 11 yeni tip durak montajı yapıldı. Durakların montajı tüm hızıyla devam ederken, 1250 adet durağın en kısa zamanda monte edilmesi hedefleniyor.


Gövdesi ve oturma alanları paslanmaz kromdan yapılan, camekan alanlı, arka ve yan tarafları camlı kapalı modern duraklar Kocaeli genelinde yolcu yoğunluğuna göre tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor. Akıllı durakların yolcu bilgilendirme aparatlı, akıllı telefon, tabletler ve akülü engelli tekerlekli sandalyeler için USB şarj üniteli olanları da yeni tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri durakların temizliğine de ayrı bir önem gösteriyor. Yapılan aylık çalışma planlarına göre Durak Temizleme Ekipleri, durakların temizliğini rutin olarak yapıyor. Böylece duraklardaki çirkin görüntüler ortadan kaldırılmış oluyor. Duraklardaki oluşabilen arıza ve hasarlar ise titizlikle gideriliyor. Durak hizmetleri saha ekiplerinin denetimleri ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler değerlendirilerek, bakım ve onarımları uzman ekipler sayesinde sağlanıyor. Köy duraklarımızın bakım ve onarımı ve boyama işlemleri ise özel bir saha ekibi ile yapılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
  • Salı
    14°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç