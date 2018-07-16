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16 Temmuz 2018 10:42

Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor

KOCAELİ(İHA) – “Akıllı Okul Kayıt” sistemiyle veliler, İzmit ilçe sınırları içerisinde çocuklarının hangi okula kayıt yaptırabileceklerini internet üzerinden öğreniyor.

Akıllı Okul Kayıt sistemi velilere yol gösteriyor

16 Temmuz 2018 10:42


2018-2019 yeni eğitim ve öğretim dönemi 17 Eylül’de başlayacak. Bazı öğrencilerin yeni sınıf heyecanını yaşayacağı bazılarının da okul hayatına ilk adımını atacağı yeni dönem öncesinde velileri de çocuklarını hangi okula kayıt yaptıracakları sorusu düşündürüyor. Velilerin sorununa yardımcı olmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise internet ortamında hizmete sunduğu “Akıllı Kayıt Sistemi” ile velilerin işini kolaylaştıracak. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla veliler, çocuklarını kayıt yaptırabilecekleri okulları “Akıllı Okul Kayıt” sistemi üzerinden görebilecek.


Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi için İzmit ilçesi sınırları kapsamındaki Adrese Dayalı Okul Kayıt Alanı Bölgeleri https://akilliokul.kocaeli.bel.tr adresinden kullanıma sunuldu. Bu adresten faydalanarak veliler çocuklarını kayıt yaptırabilecekleri okulu “Akıllı Okul Kayıt“ sisteminden görebilecek. Veliler, ikamet edilen mahalle, cadde, sokak ve kapı numarasını seçerek adrese dayalı okullarını görebilecek.


Şu anda sadece İzmit ilçesini kapsayan sistem, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte diğer ilçelerde de hayata geçirilecek.




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