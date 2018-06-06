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06 Haziran 2018 10:43

Akpınar’da 3 açılış birden

İzmit Belediyesi tarafından Akpınar Mahallesi’ne yapılan gençlik merkezi, spor tesisleri ve mesire alanı düzenlenen törenle açıldı.

Akpınar’da 3 açılış birden

06 Haziran 2018 10:43


Bölge sakinleri tarafından sevinçler karşılanan ve adeta bayram sevinci yaşatan açılışları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Doğan, “Gençlere yaptığımız tüm hizmetler bizi ayrıca mutlu ediyor. Çünkü gençlerin bu merkezde hem eğitim anlamında, hem verimli vakit geçirme hem de dinlenme açısından çok daha sağlıklı, çok daha donanımlı yetişeceklerine inanıyoruz. Biz gençlerimize her zaman güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz. Gençlerimize seçme ve seçilme haklarını verirken birileri ‘Nedir ya çoluk çocuğa ne veriyorsunuz’ diyerek bizi eleştirdi. Bizler ise ‘Gencimize genç deriz, çoluk çocuk demeyiz, onlar bizim geleceğimiz, teminatımız’ diyerek onlara gereken cevabı verdik” dedi.


“Bir zamanlar işçisine maaşını veremeyen belediyeler gitti, yerine gençleri için her tür detayı ve konforu düşünerek gençlik merkezleri yapan belediyeler ve anlayışlar geldi” diyen Başkan Doğan, “Biz böyle spor sahaları görmedik. Çünkü bizim zamanımızda parayı iyi yönetemiyorlardı. Bu güzellikleri ülkemize kazandıran birçok alanda ülkemizin önünü açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı diğer ülkeler istemiyor. Niye, çünkü ülkemizin yükselişi onların işine gelmiyor. Çünkü ülkemizde güzel işler yapıyor. Yarınların büyük Türkiye’si koşarak geliyor. Yaparsa Ak Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar ”ifadelerini kullandı.


Açılışı gerçekleştirilen Akpınar Gençlik Merkezi’nde spor salonu oyun sınıfı, akıl oyunları sınıfı, bilgisayar ve etüt sınıfı ile mutfak bulunuyor. Okul sonrası gençlere hizmet veren merkezde okul saatlerinde okuma yazma kursları ile spor kursları da düzenleniyor. Spor tesisleri ve mesire yeri ise 20 dönümlük bir alanda yer alıyor.




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