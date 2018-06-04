Akpınar’da binler iftarda bir araya geldi

Fatma Seher Orta Okulu bahçesindeki toplu iftar programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti Milletvekili Adayı Enver Zengin, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, Ak Parti İlçe yöneticileri ve 2 binden fazla vatandaş katıldı.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak vatandaşlara ‘Hayırlı Ramazanlar’ dileğinde bulunan Başkan Doğan, yaptığı konuşmasında, “Ayrı gayrı demeden aynı sofralarda oturup, Ramazan bereketini ve ruhunu birlikte yaşıyoruz. Biz, zaten her zaman birlik beraberlik içerisinde olan, söz konusu vatan, millet, bayrak olduğunda tek vücut olmayı iyi bilen bir milletin evlatlarıyız” dedi.

Ülkenin her alanda büyük gelişimler gösterip, önemli adımlar attığını belirten Doğan, “Her alanda dünden daha iyiyiz, yarın daha da iyi olacağız. Şehirden uzak kalmanınız bazı zorlukları oluyor. Ama biz bu mesafelerin oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mahallemizde her alanda herkes için hizmetlerimiz devem ediyor. Yeter ki ülkemizdeki bu huzur devam etsin. Başta Amerika olmak üzere ülkemizdeki bu huzuru kıskanan ülkeler var. AK Parti olmasın, Tayyip Erdoğan olmasın diye çabalar gösteriyorlar. Tabi ki bunu ülkemizin birlik ve beraberliği için yapmıyorlar. Onlar çok iyi biliyorlar ki bizde bu birlik beraberlik, bu muhabbet olduğu sürece yarınlar daha da güzel olacak. Çünkü çok değil bundan 15 yıl öncesinde çocukları menenjitten ölen ülke gitti, yerine sağlıkta çağ atlayan, tedavi için yurt dışından hastalar gelen bir ülke geldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olur olmaz ülkemiz değil gelişmeye koşmaya başladı. Sizlerin de desteğinizle 24 Haziran’dan sonra tabi ki Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti ile çok daha güzel Ramazanları ve bayramları hep beraber kutlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programında konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Bu hanelerin kuruluşunu hep beraber yaptık. Buralara villa yapılacaktı, biz de buralara küçük taksitlerle evler yapacağız dedik. Başta inanamadılar ama şimdi her şeyiyle güzel bir mahalle oldu. Gerek İzmit Belediyemiz, gerekse Büyükşehir Belediyemiz mahalle için ne gerekiyorsa yapıyor. Belediyelerimizin hizmetleriyle Akpınar İzmit’in en güzel mahallerinden biri oldu. Bizim en büyük arzumuz sizlerin evlerinizde, mahallenizde huzur içerisinde oturmanızdır. Sıfırdan kurulmuş bir mahallenin çok güzel bir okulunun bahçesindeyiz. Bu da demektir ki devletimiz güçlü olduğu sürece hizmetlerinde en güzeli yapılacaktır. Allah devletimizin gücüne güç katsın. Sizler devletimiz ve milletimiz söz konusu olduğunda, destek gerektiği anda elinizden geleni yapıyorsunuz. 24 Haziran’da en iyisini en doğrusunu yapacağınıza inancımız sonsuz” dedi.

Fikri Işık konuşmasında Ramazanın huzuru ve bereketi içeresinde binleri aynı sofrada buluşturduğu ve mahalleye güzel hizmetler sunduğu için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.