Aksoy'dan Kartepe'ye teşekkür

31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” eğitimine katılan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, çalışmalarından dolayı Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü'ne teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" kapsamında Kartepeli kadınlara eğitim verilmeye aralıksız devam ediliyor. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ev sahipliğinde Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ile “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” münasebetiyle Maşukiye Mahalle Konağı'nda düzenlenen eğitime Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'da katıldı.

Maşukiye Mahalle Konağında gerçekleştirilen programa Hülya Aksoy'un yanı sıra Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun ve eşi, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve eşi, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kartepe Belediyesi meclis üyeleri Nebahat Kılıç, Sevim Balaban, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü Koordinatörü Nurdan Köksal, KAR-MEK, Bilgievi, Kadın Spor ve Yaşam Merkezleri eğitmenleri ve kadınlar katıldı.

Düzenlenen eğitim programında Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hülya Aksoy, “Valilik olarak Kadın Sağlığı Eğitim Projesi başlattık. Bugünde sizlerle bu projeyi paylaşmak üzere buradayız. Biz kadınlar kendimizi ihmal ederiz, ailemiz gibi bir takım önceliklerimiz vardır. Ama kadın sağlıklı olacak ki bunları çok daha rahat bir şekilde yapabilsin bu sebeple lütfen kendinizi ihmal etmeyin” dedi.

Eğitim programında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi tarafından, meme kanseri, evde meme muayenesi, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemi, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, 6284 sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet, sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığının zararları konularında eğitim verildi. Eğitim programında kendi kendine meme muayenesini anlatan video gösterimi yapılırken, bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.