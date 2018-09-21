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Akü hırsızları tahliye oldukları cezaevine döndü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki 2 tırdan 4 akü çalan 2 zanlı, tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki 2 tırdan 4 akü çalan 2 zanlı, tutuklandı.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 Eylül tarihinde park halindeki 2 tırdan 4 akü çalındı. Akülerin çalınmasının ardından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Ekipler tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan teknik incelemelerde şahısların daha önce yine akü hırsızlığından girdikleri cezaevinden 4 ay önce tahliye olan H.F. (24) ve A.Y. (32) olduğu belirlendi. Belirlemelerin ardından operasyon ile yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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