Olayın ardından kaçan şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan D., aralarında alacak verecek meselesi olan Yaser Ç. ile iş yerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Yaser Ç. aracından aldığı pompalı tüfekle Ercan D.’ye ateş etti. Ayağından yaralanan Ercan D. kanlar içinde yere yığılırken, Yaser Ç. ise aracıyla kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan D., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan Yaser Ç., polis tarafından yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından İzmit’te yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.