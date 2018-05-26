Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgusu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ş. isimli vatandaş, daha öncede alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu E.D. ile karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşünce E.D. tabancasını çıkartarak V.Ş.’ye üç el ateş etti. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği V.Ş. yaralanırken, E.D. koşarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.Ş., İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.