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26 Mayıs 2018 14:43

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

26 Mayıs 2018 14:43

Zanlı olay yerinden kaçtı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgusu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ş. isimli vatandaş, daha öncede alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu E.D. ile karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşünce E.D. tabancasını çıkartarak V.Ş.’ye üç el ateş etti. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği V.Ş. yaralanırken, E.D. koşarak olay yerinden kaçtı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.Ş., İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.




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