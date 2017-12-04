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04 Aralık 2017 00:19

Alev alev yanan ev küle döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir ev alev alev yanarak küle döndü.

Alev alev yanan ev küle döndü

04 Aralık 2017 00:19


Yangın, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle İnkılap Caddesi üzerinde bulunan Selahattin Durak’ın yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selahattin Durak’ın oturduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Geceyi aydınlatan alevleri gören komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Binadaki çatının ahşap olması alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan evde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının asıl çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.




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