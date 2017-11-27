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27 Kasım 2017 15:48

Alev alev yanan evi balkondan hortumla söndürmeye çalıştılar

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, dar bir sokaktaki metruk binada çıkan yangının kendi evlerine sıçramasını engellemeye çalışan bina sakinleri, balkonlardan uzattıkları hortumla alevlere müdahale etti.

Alev alev yanan evi balkondan hortumla söndürmeye çalıştılar

27 Kasım 2017 15:48


Olay, Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Dere Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde boş metruk binadan dumanlar yükseldiğini gören sokak sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların kısa sürede aleve dönüşmesi sonucu paniğe kapılan sokak sakinleri, evlerinin balkonundan uzattıkları hortum ile alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Dar sokakta başlayan ve sokak sakinlerini tedirgin eden yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.




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