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Alevlerin arasında cansız bedenlerine ulaşılan 2 çocuk toprağa verildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen yangında yanarak can veren Suriye uyruklu 2 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen yangında yanarak can veren Suriye uyruklu 2 çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Olay, dün gece saatlerinde Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Suriyeli ailenin yaşadığı evde ebeveynleri ziyarete gittikleri sırada yangın çıktı. 3 ila 16 yaşlarında değişen 5 çocuğun evde uyudukları sırada çıkan yangında ise 16 yaşındaki Kader, kardeşleri İbrahim ve Muhammet'i alarak merdivenlere çıkarak kurtulmalarını sağladı. Alevlerin hızla büyümesi sonrasında ise yatakta uyuyan 6 yaşındaki İntizar ve 3 yaşındaki Esad ise alevlerin arasında kaldı. Alevleri görerek yardıma gelen komşuları tarafından evden çıkarılan 3 kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın sonrasında ise Esad ve İntizar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.


Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Esad ve İntizar'ın cenazeleri, otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Esad ve İntizar'ın cenazeleri Körfez Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alevlerin arasında cansız bedenlerine ulaşılan çocukların cenaze namazında yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.


Öte yandan vücutlarında yanıklar oluşan 3 kardeşin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken yaralılardan Kübra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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