Alevlerin sardığı metruk bina küle döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere sokak üzerinde bulunan metruk haldeki tek katlı evde henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evdeki alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı.