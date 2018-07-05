Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 15:12

Aleyna Tilki Kocaeli’yi sallayacak

Kocaeli’de ilk kez konser verecek olan Aleyna Tilki, 6 Temmuz’da 41 Burda Sahnesi’nde şarkılarını Kocaeliler için seslendirecek.

Aleyna Tilki Kocaeli’yi sallayacak

05 Temmuz 2018 15:12


Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda gösterdiği üstün performans ve ardından çıkardığı singlelar ile gündemdeki yerini koruyan genç yetenek, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek. Yıldız Tilbe’ye ait ’Yalnız Çiçek’ şarkısını yorumlamasının ardından müzikseverler tarafından bir kez daha büyük ilgi gören Aleyna Tilki, 6 Temmuz Cuma günü saat 16.30’da 41 Burda AVM Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Konser ücretsiz olacak.



Gişe rekorları kıran filmler açık hava sinemasında


Öte yandan, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 41 Burda Açık Hava Sinema Günleri, 6 Temmuz Cuma akşamı yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği, başrollerini Kemal Sunal ve Sevda Ferdağ’ın paylaştığı efsane Türk filmi Kapıcılar Kralı ile başlıyor. Bu yıl yine sinemaseverler için gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmlerden oluşan bir programı hazırlayan 41 Burda AVM, bu kez programına nostaljik Türk filmlerini de ekledi. Temmuz ayının son filmi olarak Selvi Boylum Al Yazmalım filmi sinemaseverler ile buluşacak. Tüm filmlerin ücretsiz olarak gösterime gireceği sinema programı, 6 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Kocaelililer, 2 ay boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21.00’de açık havada film izlemenin tadını çıkaracaklar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç