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28 Şubat 2018 11:17

Alikahya Kapalı Pazar Alanı’nın yapımı tamamlandı

İzmit Belediyesi tarafından yapımına bir yıl önce başlanılan Alikahya Kapalı Pazar Alanı’nı yakında hizmete girecek.

Alikahya Kapalı Pazar Alanı’nın yapımı tamamlandı

28 Şubat 2018 11:17


İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın büyük önem verdiği kapalı pazarlardan biri de Alikahya’da yapıldı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde temeli yaklaşık bir yıl önce atılan ve 2 milyon liraya mal olan kapalı pazar alanının yapımı tamamlandı. Kapalı pazar alanın kısa süre sonra hizmete gireceği kaydedildi.


Uygur Caddesi’nde 34 metre eninde 51 metre boyunda çelik konstrüksiyondan yapılan pazar alanında zabıta odası, bebek emzirme odası, tuvalet, mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo yer alıyor. İzmit’in 8. kapalı pazar alanı olan Alikahya Kapalı Pazar Alanı’nda 80’den fazla esnaf tezgah açabilecek.




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