Alikahya kapalı pazarda tezgahlar açıldı

Alikahya Fatih Mahallesi’nde yaptırılan kapalı pazarda Çarşamba günleri 74 esnaf tezgah açıyor. Kapalı Pazar sayesinde hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar sağlıklı ve modern ortamlarda buluşma imkanı buldu. Bin 800 metrekarelik alan üzerine inşa edilen kapalı pazarda satış alanlarının yanı sıra zabıta odası, bebek emzirme odası, bay-bayan tuvaletler, bay-bayan mescit, abdest alma yerleri, çay ocağı ve depo gibi alanlar bulunuyor.

Vatandaşlar yağıştan, güneşten etkilenmeden alış verişini yaparken, pazarcı esnafı da gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren direk, tente ve tezgah açmak zorunda kalmıyor. Kapalı pazarın faaliyete geçmesiyle büyük mutluluk yaşayan pazarcı esnafı, İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.

İzmit’te pazarcı esnafları Kuruçeşme kapalı pazarında Pazartesi günleri, Yenişehir’deki kapalı pazarda Salı günleri, Yeşilova ve Alikahya kapalı pazarlarında Çarşamba günleri, Ayazma, Akmeşe ve Plajyolu’ndaki kapalı pazarlarda Cuma günleri, 41 Burda AVM’de de Cumartesi günleri ekolojik pazar tezgah açıyorlar. Doğu Kışla’da yaptırılan kapalı pazarda Kurban Bayramı sonrası, Yuvam’daki kapalı pazarda da yasal sürecin tamamlanmasının ardından esnaflar modern ortamlarda satış yapma imkanı bulacaklar.