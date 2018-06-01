Alikahya Kapalı Pazaryeri’nde tezgah sahipleri belirlendi

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi’nde yapılan kapalı pazar alanında pazarcı esnaflarının tezgah kuracakları yerlerin belirlenmesi için kura çekildi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Kocaeli 4. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Pazarcılar Odası Başkan Yardımcısı Serkan Bozkurt, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve pazarcı esnafı katıldı.

Kura çekiminde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’ın vizyonlarından bir tanesi de daha iyi pazarlar yapmak. Halen şehrin muhtelif yerlerinde 21 adet semt pazarımız var. Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra 11 adet kapalı pazar yaparak hem pazarcı esnafının daha modern ortamlarda çalışmasını sağladık, hem de vatandaşların yağmurdan, güneşten, kardan etkilenmeden alışveriş yapmalarını sağladık. Alikahya’daki kapalı pazar da sizlere verdiğimiz değeri göstermektedir. Kapalı pazarlarımızda sadece pazarcı tezgâhları yok, tuvaletinden, mescidine, bebek emzirme yerine kadar sosyal donatılarda bulunuyor” dedi.

Konuşmaların ardından çekilen kurayla tezgahların yerleri belirlenirken, kapalı pazar alanın önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılacağı kaydedildi.