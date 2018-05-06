Alikahya’da modern sanayi için önemli adım

Yaklaşık 50 hektarlık sanayi alanında yapılan şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine tapuları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından verildi. 580 hak sahibi ile 135 sanayi parseli bulunan bölgede yapılan şuyulandırmayla 18,3 hektarlık alan cami, okul, sosyal tesis ve yeşil alan olarak ayrıldı.

Hak sahiplerine tapularını teslim eden Başkan Doğan, “Şehrimizde imara açılan birçok bölge bulunmakta. Bu bölgede bunlardan biri. Belediyemiz, sanayi bölgesinin bulunduğu bu alanda titiz ve güzel bir çalışma gerçekleştirdi. 500 dönümlük önemli büyüklükteki bölgede geniş yolları, camisi, sosyal tesisleri, okulu olan çok güzel bir planlama yapıldı. Yaptığımız çalışma ile şehir içine sıkışmış sanayi yerine, modern binalarda bacasız, çevre kirliliği oluşturmayacak örnek bir sanayinin yolu açıldı. Alikahya’da şuyurlandırma yapılan bu bölge; mahallelerde, sokak aralarında sıkışan küçük sanayi dükkânları ve tamirciler için de yeni bir alternatif olacak” dedi.

Çalışma ile bölgedeki diğer yerlerin de çok değerleneceğini ifade eden Doğan, “ Çalışma ile yerlerimiz kıymetlendi, şehrimize, Alikahya bölgemize önemli bir katkı oldu. Belediyemiz tarafından yapılan bu önemli çalışma ile bölgede artık hızla yapılaşma olacak. İzmit Belediyesi olarak yaptığımız bu çalışma, bir anlamda tüm Kocaeli’nin ihtiyacı olan modern bir sanayi bölgesi için çok ciddi bir adımdır” diye konuştu.

Tapularını alan bölge sakinleri ise, “İzmit Belediye Başkanımıza bizlere böylesine bir mutluluğu yaşattığı için ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde duygularını dile getirdiler.