Alikahya’ya dekoratif aydınlatma

Şimdiye kadar şehrin birçok noktasında dekoratif aydınlatma çalışması yapan belediye tarafından Alikahya’da da benzer bir çalışma gerçekleştirildi.

Etüt Proje Müdürlüğü yetkilileri Alikahya Merkez Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda atıl durumda bulunan su havuzlarının iptal edilerek yerine şık dekoratif aydınlatma projesi uygulandığını söylediler. Çalışmanın bayram öncesi tamamlanacağı ve bölgenin çok daha güzel hale geleceği kaydedildi.

İzmit Belediyesi’nin köylerde parke seferberliği devam ediyor. Şimdiye kadar çok sayıda köyde parke çalışması yapan İzmit Belediyesi merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Süverler Köyü’nü de baştan sona parke ile kapladı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Süverler’deki çalışmada 3000 metrekare parke, 2000 metre de bordür kullanıldığını söylediler. Evlerinin dört bir yanı parke ile kaplanan vatandaşlar da “ Bizlere bu güzle hizmeti getirenlerden Allah razı olsun” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.