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Alikahya'ya yeni park

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Mahallesi’nde yeni bir park yapılıyor.

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Mahallesi'nde yeni bir park yapılıyor.


İzmit Belediyesi çevre çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Alikahya Atatürk Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerindeki park birkaç ay içinde tamamlanmış olacak. 1725 metrekare alan üzerindeki parkta oyun alanı, kondisyon alanı, dinlenme alanı, yürüyüş yolları ve basketbol sahası bulunacak. Yetkililer, parkın sert zemin çalışmalarının tamamlandığını oyun grupları, kent mobilyaları montajı, saha ile ilgili işlemler, toprak ve bitkilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söylediler.

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