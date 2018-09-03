Alkol alan şahıslar kendilerini uyaran 2 kişiyi bıçakladı

Olay yerinden kaçan şahıslar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir parkta alkol alan 2 şahıs, iddialara göre bağırarak çevredeki insanlarla tartışmaya başladı. Yaşanan olay sonrası durumdan rahatsız olan mahalleli şahısları bağırmamaları konusunda uyardı. Yapılan uyarı sonrası mahalleliye tepki gösteren şahısların davranışları sonrası, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören şahıslar, olay erinden kaçtı. Polis ekiplerinin gitmesinin ardından tekrar olay erine gelen şahıslar, tartıştığı vatandaşlarla bıçakla saldırdı.

Çıkan kavgada E.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları bıçak darbesi ile yaralanırken şahıslar olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince il müdahalesi yapılan yaralılar, İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay erinde inceleme başlatan polis ekipleri, şahıslardan birinin isminin R.Z. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından bölgede yapılan çalışmada R.Z. ve ismi öğrenilemeyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.