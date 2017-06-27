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27 Haziran 2017 14:44

Alkollü şahıs bayram günü 112 ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde alkol aldıktan sonra 112 Acil Servis’i arayarak doğalgaz vanasını açtığını ve gezmezlerse intihar edeceğini söyleyen şahıs, ekipleri alarma geçirdi.

Alkollü şahıs bayram günü 112 ekiplerini alarma geçirdi

27 Haziran 2017 14:44


Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Karanfil Sokak’taki 3 katlı evin giriş katında oturan Halil E. (45), alkol aldıktan sonra telefonla 112 Acil Yardım hattını arayarak doğalgaz vanasını açtığını ve gelmezlerse intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Halil E.’nin verdiği adresteki evi uzun süre bulamadı. Gelen ekipleri görerek panik yaşayan mahalle sakinlerinin de yardımıyla evi bulan 112 Acil Yardım ekipleri, şahsı evinden çıkardılar. Alkolün de etkisiyle yürümekte zorluk çeken Halil E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.




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