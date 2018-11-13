Alkollü şahıs, kahvehanede pompalı tüfekle dehşet saçtı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kahvehanede çıkan tartışma sonrasında olay yerine pompalı tüfekle gelen şahıs, tartıştığı iki kişiyi bacağına ateş ederek yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan gözaltına alınırken, olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Y.D. (22) isimli şahıs, sabah saatlerinde kardeşi ile tartışan Fırat D. ile konuşmak için cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye geldi. İş yerinde Fırat D.'ye dışarı çıkmasını söyleyen Y.D., içerideki vatandaşların kendisini dışarı çıkartmak istemesi üzerine küfrederek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine daha sonra ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile birlikte gelen Y.D., kahvehaneye geldiği hafif ticari araçtan aldığı pompalı tüfekle içeri girdi. İçerideki vatandaşlar Y.D.'yi sakinleştirmek isterken, Y.D. elindeki pompalı tüfekle Fırat D.'ye ateş etti. Kurşunlardan birinin bacağına isabet ettiği Fırat D., Y.D.'nin elindeki silahı almaya çalıştı. Yaşanan arbade sırasında Y.D.'ye müdahale etmek isteyen Ş.G. isimli şahıs ise pompalı tüfeğin kafasına çarpması sonucunda yaralandı.

Olay yerinden kaçan şahıs yakalandı

Fırat D. ve Ş.G. kanlar içinde kalırken, Y.D. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fırat D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Ş.G. taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından Fırat D.'yi ayağından vuran Y.D., olay yerine yakın bir bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Y.D.'nin götürüldüğü Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olay, anı saniye saniye güvenli kamerasına yansıdı

Kıraathanede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda Y.D.'nin kıraathaneye girer girmez Fırat D.'ye ateş ettiği görülüyor. Bacağından yaralanan Fırat D. ise Y.D.'nin elinden silahı almak için üzerine doğru koşuyor. Y.D. daha sonra kendisinin elinden silahı almak isteyen şahıslar ile birlikte kıraathanenin dışına çıkıyor.