Alo Evlat ekibiyle Kartepe'de kimse yalnız kalmıyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in göreve gelmesiyle hayata geçen, birçok il ve ilçe belediyesi tarafından örnek alınan Alo Evlat Projesi, kurulmasından bu yana Kartepeli büyüklerine aralıksız hizmet ederken, gönüllere evlat sıcaklığı ile dokunuyor. Bir telefon uzaklığında olan Alo Evlat ekibi, Kartepeli büyüklerinin her zaman yanında oluyor.

2016 yılında Alo Evlat Biriminin kurulmasından bu yana 23 aileye barınacak yer, 417 hasta yatağı, 811 ev temizliği, 668 tamir ve tadilat, 658 günlük ihtiyaçların karşılanması, 412 kişisel bakım, 665 hastane randevu ve refakat, 572 sosyal kültürel etkinlik düzenledi. 180 doğum günü kutlaması yapan Alo Evlat ekibi, 14 Kartepeli büyüğü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in başkanlığında Umre'ye götürdü. Bin 166 erzak yardımında bulunan Alo Evlat, 135 kişiye her gün sıcak yemek, 208 kişiye manuel, 67 kişiye akülü tekerlekli sandalye, 159 kişiye mobilya ve beyaz eşya, 1478 psikolojik danışmanlık, 16 bin 702 kişiye YAŞ-BAK ile hizmet götürüldü. 16 bin 335 giyecek yardımı yapan Alo Evlat ekibi 44 aileye soba, 99 aileye yakacak yardımı, 25 bin 264 sağlık hizmeti verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Alo Evlat Projesi büyüklerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu. Büyüklerimizin hayır duaları bizlerin her zaman rehberi olmuştur. Kimsesi kalmayan, ya da yalnız bırakılan Kartepeli büyüklerimize günün her saati hizmet veriyoruz. Büyüklerimize yönelik sosyal aktiviteler ile sosyal hayatın içerisinde olduklarını, kendilerine yapılan ziyaretlerde de asla yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Sağlığı el veren büyüklerimizi Umre'ye götürdük. Orada büyüklerimizin gözlerinde ki mutluluğu herkesin görmesini isterdim. Bundan sonra da Kartepeli büyüklerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.