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Alo Evlat projesi, hane ziyaretlerine devam ediyor

Kartepe Belediyesinin ödüllü projesi arasında yer alan Alo Evlat Projesi, Kartepeli büyüklerin yüzünü güldürüyor.



Kartepe'nin büyüklerine hizmetini ara vermeden sürdüren Alo Evlat ekibinin özverili çalışmaları, herkesin takdirini kazanıyor. Bu kapsamda Alo Evlat ekibi tarafından başlatılan hane ziyaretleri devam ediyor. Son olarak 72 yaşında yalnız yaşayan Selahattin Tutar'ı ziyaret eden ekipler, Tutar'ın ihtiyaçlarını gidererek sohbet ettiler. Ekip tarafından uzun zamandır sıcak yemek, ev temizliği, sosyal kültürel etkinlikler gibi çeşitli hizmetlerden faydalanan Tutar, misafirlerini karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Ziyaretten çok memnun Tutar, anılardan bahsederek yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Tutar, verilen hizmetten memnuniyeti dile getirirken başta Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez olmak üzere herkese teşekkür etti.

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