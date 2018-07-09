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09 Temmuz 2018 13:51

Alt yapı çalışması biten bölgeler asfaltlanıyor

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi, Çamlıtepe’de İSU tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda asfalt çalışması için hazırlık yapılıyor.

Alt yapı çalışması biten bölgeler asfaltlanıyor

09 Temmuz 2018 13:51


Körfez için büyük bir gereksinim olan ve 3 yıl boyunca sürmesi planlanan alt yapı çalışmaları, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden sonra Çamlıtepe Mahallesi’nde devam ediyor. İSU tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında vatandaşların mağduriyetini en aza indirme açısından Körfez Belediyesi ekipleri yollarda düzenleme yapıyor.


İSU tarafından çalışmaların tamamlandığı sokaklarda, Körfez Belediyesi tarafından yapılacak asfalt çalışması öncesinde hazırlık çalışmaları yapıldı. Ekipler son olarak Çamlıtepe Mahallesi Mehmet Oktal Sokak’da çalışma yürüttü. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetini en aza indirme açısından çalışma biten bölgelerde düzenlemeye gidildiği ve kısa süre içerisinde de asfalt çalışmasına başlanacağını belirtti.




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