Alt yapı çalışması biten bölgeler asfaltlanıyor

Körfez için büyük bir gereksinim olan ve 3 yıl boyunca sürmesi planlanan alt yapı çalışmaları, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden sonra Çamlıtepe Mahallesi’nde devam ediyor. İSU tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında vatandaşların mağduriyetini en aza indirme açısından Körfez Belediyesi ekipleri yollarda düzenleme yapıyor.

İSU tarafından çalışmaların tamamlandığı sokaklarda, Körfez Belediyesi tarafından yapılacak asfalt çalışması öncesinde hazırlık çalışmaları yapıldı. Ekipler son olarak Çamlıtepe Mahallesi Mehmet Oktal Sokak’da çalışma yürüttü. Yetkililer, vatandaşların mağduriyetini en aza indirme açısından çalışma biten bölgelerde düzenlemeye gidildiği ve kısa süre içerisinde de asfalt çalışmasına başlanacağını belirtti.