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01 Mart 2018 13:05

Altay, futbol okullarının bir yenisini Gebze’de açıyor

Türkiye’nin 104 yıllık tarihiyle en köklü spor kulüplerinden olan İzmir ekibi Altay, 80.

Altay, futbol okullarının bir yenisini Gebze’de açıyor

01 Mart 2018 13:05

futbol okulunu 3 Mart Cumartesi günü Gebze’de açacak.


Türk futbolunun gelişmesi için en önemli etkenlerden biri de alt yapılardan oyuncu çıkarmak. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Türk futbol tarihinin köklü kulüplerinden olan İzmir temsilcisi Altay, futbol okullarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Van illerinde futbol okulu ve yaklaşık 9 bin sporcusu olan Altay Spor Kulübü, yeni okulunu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.


Altay Futbol Okulu, 3 Mart Cumartesi gününden itibaren Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde alanında profesyonel antrenörleri ile başlayacak. Futbol okulunda çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.




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