Alternatif Enerjili Araç Yarışları’nda şampiyonlar belli oldu

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2005 yıldan beri her yıl gerçekleştirilen ’Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları’ Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde kıyasıya yarışlarla tamamlandı. Hazırladıkları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, yapım aşamasında tamamıyla yerli malzeme kullandıkları araçlarla heyecanlı bir yarışa imza attı. 3 gün boyunca süren yarışlarda öğrenciler, elektromobil, hidromobil ve bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (sürücüsüz araç) kategorilerinde yarıştı. Gümüşhane, Karabük, Pamukkale, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerinin mücadele ettiği otonom yarışlarında birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi dün belirlenirken, bugün elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 araç dereceye girebilmek için yarıştı.

Dereceye girenler belli oldu

Kıyasıya geçen yarışların ardından finalistler belirlendi. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği yarış sonuçlarında hidromobil kategorisinde Yıldız Teknik Üniversitesi 1., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2., Uludağ Üniversitesi 3. olurken; elektromobil kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi 1., Çukurova Üniversitesi 2., Yıldız Teknik Üniversitesi 3. oldu. Öte yandan, elektromobil yarış tarihinin 898 vat saatlik enerji tüketim rekorunu 730 vat saat ile kırmayı başaran İstanbul Aydın Üniversitesi’ne verimlilik rekor ödülü verildi.

“Teknolojik alanlardaki birikimlerinizi bizim bir şekilde kullanmamız lazım”

Üniversite öğrencilerinin büyük heyecan yaşadığı ödül törenine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve çok sayıda veli ve davetli katıldı. Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, “Birçok üniversitemiz bu süreç içerisinde bana arkadaşlarımın aktardığı 39 üniversite yeterlilikleri geçerek, bu önemli aşamayı, 205 üniversitemizden 39’u bugün bu yarışmalarda bulunup, son 3 gün içerisindeki yarışmalarda yeterlilikleri geçti. Dolayısıyla 205’in arasında 39 üniversiteye bu aşamaya gelmiş olmaktan dolayı sizlere ve yöneticilerinize teşekkür ediyorum. Tabii bu yarışmanın bir kazananı var. Ama kaybedenin olmadığını söyleyeyim. Dediğim gibi, buraya gelmiş olmanız, bu sürecin içinde yer alıyor olmanız önemli. Çalışmalar esnasında sizlerle gezerken gördüğüm en önemli şey, ‘Gelecek yıl geleceğiz ve daha başarılı olacağız’ mesajıydı. Bana göre sevindirici bir konuydu. Mutlaka sizin bu yarışmada ettiğiniz deneyimler, bize yapacağınız tavsiyeler olacaktır. Özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik alanlardaki birikimlerinizi bizim bir şekilde kullanmamız lazım. Bir diğer konu da gelecek yıl mutlaka daha fazla yerli ve milli konusundaki süreci ön plana getirecek çalışmalarımız olacak. Bunu da şimdiden söylemek isterim” dedi.

Dereceye giren takımlar ödüllerini aldı

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde otonom araç kategorisi birincisine 15 bin TL, en az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara 25 bin TL ödül verildi. Yarışlarda, takımlara 15 bin liraya kadar “Yerli Ürün Teşvik”, “En İyi Teknik Tasarım” ve “En İyi Görsel Tasarım” ödülleri de dağıtıldı.

“Bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum”

Elektromobil kategorisinde İstanbul Aydın Üniversitesi 1. olan ve verimlilik rekor ödülüne layık görülen İstanbul Aydın Üniversitesi kaptanı Efe Cerit, heyecanını dile getirerek, “Arkadaşlarımızla beraber tasarım süreci 9 ay, üretim süreci 3 ay, toplam 12 ay tam bir yıldır bu proje için çalışıyoruz. Çok emek verdik, çok sabahladık, gecemizi gecemize kattık. Bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Son 3 yıldır birinciyiz. 4. yıl da birinciliğimizi alacağız”

Hidromobil ve otonom kategorilerinde birinci olan Yıldız Teknik Üniversitesi takımı kaptanı Halim Engin ise, “Bu sonucu bekliyorduk. Bir sonrakinde daha iyisini yapacağız. Takımımız kendini geliştirdi, büyük bir takımız. Takımımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıl aracımızı daha hafif ve ergonomik yapacağız ve verimimizi yükseltip birinciliği bırakmayacağız. Son 3 yıldır birinciyiz. 4. yıl da birinciliğimizi alacağız” şeklinde konuştu.