Alternatif Yol’un ikinci viyadüğü de tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez Kirazlıyalı-Derince Çenesuyu arasında uzanan alternatif yolda ikinci viyadüğü de yaptı. Daha önce yapımını tamamlayarak hizmete soktuğu ilk viyadük ile birlikte güzergah birbirine bağlandı. Asfaltlama, çizgi ve korkuluk çalışmaları tamamlanan viyadük önemli bir ulaşım hattında geçiş vazifesi görüyor. Geçen yıl hizmete giren Çenedağ Mahallesi’ndeki Cımbızdere üzerine yapılan 170 metrelik ilk viyadük ulaşıma büyük katkı sağlarken Esentepe’deki ikinci viyadükle alternatif yol daha da konforlu hale geldi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Derince Çenesuyu ile Körfez Kirazlıyalı arasında uzanan alternatif yol, bu iki viyadükle kesintisiz olarak birleştirilmiş oldu.

Esentepe’de yapılan ikinci viyadük sayesinde alternatif yoldan ulaşım sağlayan araçlar, yaklaşık iki kilometre yolu kısaltmış olacaklar. Alternatif yol, Derince’nin Çınarlı Mahallesi’ni Esentepe’ye, Esentepe’yi Harmantarla’ya, Harmantarla’yı Yeni Kent’e, İbn-i Sina Mahallesi’ni 60 Evler’e ve Kirazlıyalı’ya kadar bağlayan bir güzergah olmaz özelliği taşıyor. Alternatif güzergahlardan ikincisi olarak planlanan viyadük, 20 metre genişlik ve 134 metre uzunluğa sahip. Proje kapsamında bin metre uzunluğunda yol yapıldı. Çalışmada 2 bin ton asfalt serilerek, tretuvar ve aydınlatma işleri gerçekleştirilecek.