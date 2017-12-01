Altın Karınca’dan Körfez’e ödül

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. ‘Belediyecilik’ anlamında en prestijli yarışmalardan biri olan Altın Karınca’da ‘Kültür Sanat’ kategorisinde Körfez Belediyesi de bu yıl 44.’sü gerçekleştirilen Kiraz Festivali ile ödüle layık görüldü. 262 projenin yarıştığı ama 40’a yakın projenin ödül aldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ödül törenine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut ve proje ekibi katıldı. Açılış konuşması sonrasında ödüller tek tek takdim edildi. Başkan İsmail Baran da ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı.

Ödül töreni sonrasında kısa bir açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kiraz Festivalimiz ve ‘Her Bahçeye Bir Kiraz’ projemiz ile ödüle layık görülmek, bizleri mutlu etti. Tabi bu başarı bir ekip işi. Ekibimiz gerçekten özverili çalışmalar yürüttü. Geçtiğimiz hafta da Hereke Kalemiz ile bir ödül almıştık. Projelerimizin ödülle taçlandırılması bizi gerçekten mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Körfez’de kirazın canlandırılması adına her sene Kiraz Festivali’ni düzenlediklerini ve bu kapsamda da ‘Her Bahçeye Bir Kiraz’ projesini yürüttüklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Her Bahçeye Bir Kiraz projesi ile 50 bin adet fidan dağıttık. Halkımızdan gerçekten olumlu tepkiler geliyor. Körfez, 160 bin nüfusu ile bir sanayi, liman ve aynı zamanda yeşil bir kent.

Körfez’de sanayi ile doğanın iç içe olacağını göstermek için bu projeler önemliydi. Altın Karınca ödlüne layık görülmek bizleri mutlu etti” dedi.