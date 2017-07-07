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07 Temmuz 2017 12:59

Altın Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli heyecanı

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 44.

Altın Kiraz Festivali’nde Mustafa Ceceli heyecanı

07 Temmuz 2017 12:59

Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli sahne alacak.


Körfez’de 3 gün boyunca sürecek olan 44. Altın Kiraz Festivali, ikinci gününde ünlü pop şarkıcısı Mustafa Ceceli’yi ağırlayacak. Alpaslan Türkeş Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak konser öncesinde; 5 farklı ülkeden Körfez’e gelecek 200’e yakın folklörcü, yöresel kıyafetleri ile kendi halk oyunlarını oynayacak. Gösteriler sonrası kurulacak dev platformda Körfezlilerle buluşacak olan Mustafa Ceceli, en sevilen şarkılarını Körfez halkı için seslendirecek.


Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde unutulmaya yüz tutan bir gelenekte tekrar canlandırılacak. Hereke Yaylası’nda son olarak 25 yıl önce gerçekleştirilen Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden canlandırılacak. Halk tarafından ‘Yağmur Duası’ olarak bilinen Hacet Bayramı etkinliğine; Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de katılacak.Festivalin ikinci günü çocuklar için de renkli geçecek. Her yıl olduğu gibi Uçurtma Şenliği’nin adresi Yarımca Sahili olacak. Yüzlerce çocuğun gökyüzünü kırmızı-beyaz uçurtmalarla süsleyeceği etklinlik 17.00’da başlayacak. Etkinlik alanında çocuklar için sürpriz hediyeler ve ikramlarda bulunulacak.




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