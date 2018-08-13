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13 Ağustos 2018 12:33

‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Açık Su Yüzme Şampiyonası, Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı’nda gerçekleştirildi.

‘Altın kulaçlar’ Karamürsel’de yarıştı

13 Ağustos 2018 12:33


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bu önemli günde sporcu gençleri yalnız bırakmadı. 6 kategoride düzenlenen şampiyonada derece yapan sporculara madalya ve nakdi ödül takdimi yapıldı.Büyükşehir Belediyesi’nin, gerçekleştirdiği ödüllü Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda gerçekleştirdildi. Yüzme yarışına Kocaeli’nin yanı sıra 21 ilden 44 kulüp ve 350 yüzme lisanslı sporcu katıldı.


Şampiyona 6 kategoride düzenlendi. Tüm kategorilerdeki bay-bayan gruplarında birinci olanlara 750 TL, ikinci olanlara 500 TL, üçüncü olanlara ise 250 TL ödül desteği ve madalya verildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından tişört, bone ve anı madalyası hediye edildi.


Yarışlarda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım vatandaşlarla birlikte kulaç attı. Şampiyonaya Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yanı sıra Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, sporcuların aileleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.


Açık Su Yüzme Yarışı öncesinde, Sporcu gençlere seslenen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde hamdolsun ki İzmit Körfezi Türkiye’nin en temiz, en güzel denizlerinden biri haline geldi. Hep beraber gönül rahatlığı ile yüzebiliyoruz. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bu güzelliklerden büyük mutluluk duyuyoruz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Hepinize başarılar diliyorum, Allah yolunuzu açık etsin” dedi.


Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının ardından şampiyonanın başlangıç startını verdi. Startı veren Başkan Karaosmanoğlu daha sonra sporcularla birlikte kulaç attı. Yarışlara, 11 ila 19 yaş arasında genç yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceyegiren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve protokol üyelerinin elinden madalyalarını aldı.




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