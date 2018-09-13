Altın madalyanın sahibi Zeynep oldu

Görme Engelliler Judo Dünya Kupasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Zeynep Aydın otoritelerden tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı judocusu Zeynep Çelik Aydın olimpiyat yolunda önemli bir başarı daha elde etti. 9-10 Eylül 2018 tarihleri arasında Kazakistan'da yapılan Görme Engelliler Judo Dünya Kupasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Aydın, Zorlu mücadeleler sonucunda rakiplerini eleyerek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarılı sonuçlar ile otoritelerin gözünde 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında altın madalya en yakın isim olarak görülüyor.