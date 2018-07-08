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08 Temmuz 2018 13:55

Amasyalılar Darıca’da gönüllerince eğlendi

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 10.

Amasyalılar Darıca’da gönüllerince eğlendi

08 Temmuz 2018 13:55

düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması etkinliklerinde sahne alan Amasyalılar gecesinde binlerce insan gönüllerince eğlendi.


Programda sahne alan yöresel sanatçılar verdikleri konserlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşları eğlendirdiler. Başkan Karabacak program sonrasında ise dernekleri ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti.


Gecede bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak,”Doğusunda Ferhat Dağı, batısında Kırklar Dağı ve iki dağın arasındaki Yeşil Irmağı ile, Kral mezarları, Çağlayan Köprüsü, Hazeranlar Konağı, en zorlu savaşlarda bile teslim edilmeyen kalesiyle, misket elmasıyla, Ferhat ile Şirini, şehzadeleriyle, doğanın bütün güzelliklerini insanoğluna sunduğu bir yeryüzü cenneti olan güzel ilimiz Amasya’nın gecesine hepiniz hoş geldiniz. Bizler hep birlikte Türkiye’yiz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.




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