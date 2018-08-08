Düzce’de Süper Amatör Lig’de mücadele eden Çilimli Belediyespor, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıktı. Kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle takım oyuncularına ödemeleri yapılamadı. Takımda ödeme yapılmayan oyuncular arasında yer alan ve yöneticilerle görüşmesine rağmen 10 bin TL civarındaki alacağını temin edemeyen Onur Öner ise ilginç bir yola başvurdu. Tüm yolları denemesine rağmen alacakları ödenmeyen İzmitli kaleci Onur Öner, takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Öner, kupanın yerinin kulüp binası olduğunu söyleyerek alacaklarını temin edene kadar kupayı iade etmeyeceğini dile getirdi.

“Arkadaşlarımızın adına bu kupayla haklarımızı arayalım dedik”

15 yıldır amatör liglerde kalecilik yaptığını ifade eden İzmitli kaleci Onur Öner, “Birçok haksızlık var amatör kümede. Bu bir ilk değil. Bununla ilgili sesimizi duyurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 2017-2018 sezonunu Çilimli Belediyespor’da geçirdik. Çok büyük emek verdik. Hedefleri olan bir kulüp vaadiyle geldik. Bize verilen sözlerin çoğu tutulmadı. Biz de arkadaşlarımızın adına bu kupayla haklarımızı arayalım dedik. Paramızı alamadık, birçok arkadaşımız mağdur oldu. Çünkü elimizde hukuksal bir şey yok. Biz anlaşma yaparken hocalarımızın ve yöneticilerimizin sözlerine güvenerek anlaşma yapıyoruz. Biz bunun emek hırsızlığı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ben de kupaya el koydum”

Yöneticilerle görüşmesine rağmen alacakları konusunda sonuca varamadıklarını dile getiren kaleci Öner, “Sezon bitiminde ödemlerin toplu olarak verileceği yönünde söz verildi. Aradan yaklaşık bir 4 ay geçti. Bu süre sonunda bize çeşitli cezalar ve bahaneler sunularak alacaklarımızın kalmadığı söylendi. Hiçbirimiz bunu kabul etmedik. Ama başka bir şey yapamayacaklarını söylediler. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bunun haber değeri olabileceğini biliyordum. Ben de bir öncülük yapmış oldum. Takım kaptanlarımıza danışarak kupayı aldım. Çünkü alacaklarımıza karşılık aldım bu kupayı. Benim bu kupada hakkım, birçok arkadaşımızın ve hocamızın da emeği var. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ben de kupaya el koydum” diye konuştu.

“Federasyona, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz”

Yaşanan problemlerin amatör liglerde yaygın olarak yaşandığını söyleyen Öner, “Bir sene boyunca mücadele eden arkadaşlar, sezon sonunda hak edişlerini alamadıkları oluyor. Birçok kulüpte olabiliyor bu. Bunun olmaması adına federasyona, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından bu ilk adım olsun diye böyle bir şeye giriştim. Umarım sonuç alırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Bu şampiyonluğa bu kupaya leke sürülsün istemiyoruz”

7 farklı şampiyonluk yaşadığını ve tüm şampiyonlukta benzer mağduriyetlerle karşılaştığını anlatan Öner, “Bu sefer bardağı taşıran son damla oldu. Bize haklı olduğumuz halde haksızmışız gibi muamele yapıldı. Benim yaklaşık bir 10 bin TL alacağım var. Kimi arkadaşımızın 500 TL, kimin 3 bin TL var. Ufak tefek meblağlar diyebileceğimiz şeyler ama sonuçta bu bir alın teri. Bu haklarımızı almak istiyoruz. Biz helalleşmek istiyoruz açıkçası. Bu şampiyonluğa bu kupaya leke sürülsün istemiyoruz. Bunun için adım atlamalarını bekliyoruz Çilimli Belediyesinden” ifadelerini kullandı.

“Ben alacaklarımız adına kupaya el koydum, çalmadım”

Son olarak kupanın yerinin Çilimli Belediyesi olduğunu belirten Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana ‘kupayı çaldığın için alacaklarına el koyduk’ dediler. Bu söz beni çok rahatsız etti. Çünkü ben gerçekten alacaklarımız adına el koydum, çalmadım. Çünkü bunun herhangi bir maddi değeri yok. Çilimli Belediyespor bunun manevi değerini anlayamıyor. Bunun yeri Çilimli Belediyesidir. Gerçekten bizim için çok değerlidir. Ben bunu teslim etmek istiyorum. Ne yapacağım bunu? Bunda birçok insanın emeği var. O yüzden bunu teslim almalarını, arkadaşlarımın ve benim haklarımızı vermelerini talep ediyorum.”