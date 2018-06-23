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23 Haziran 2018 10:10

Ambalaj fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir ambalaj fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Ambalaj fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi

23 Haziran 2018 10:10


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Bakırlı Mahallesi Nazım Demirci Caddesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ambalaj fabrikasının bahçesinde bulunan depolama alanında bulunan kağıt bobinlerinden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, fabrika işçileri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına alan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Karton yapımında kullanılan çok sayıda kağıt bobini kullanılamaz hale gelirken, yangının depolama alanında bulunan elektrik direğinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.


Polis tarafından yangının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.




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