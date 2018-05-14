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14 Mayıs 2018 17:03

Amcaoğlunu öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’de eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği amcaoğlunu öldüren zanlı mahkemece tutuklandı.

Amcaoğlunu öldüren şahıs tutuklandı

14 Mayıs 2018 17:03


Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oturan Yusuf Acar, 9 Mayıs’tan sonra evine dönmeyince yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri Acar’ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken polis şehir kameralarınca görüntülendiği belirledi. Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar’ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.


Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Ş.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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