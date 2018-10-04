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Anadolu Ateşi Dans Okulu, 41 Burda AVM'de açılıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de dans ve sanatseverlerinin yeni buluşma noktası olacak olan Anadolu Ateşi Dans Okulu,41 Burda AVM’de açılıyor.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de dans ve sanatseverlerinin yeni buluşma noktası olacak olan Anadolu Ateşi Dans Okulu,41 Burda AVM'de açılıyor.


41 Burda AVM, Kocaelililere bir ilki daha yaşatmaya hazırlanıyor. Dünyanın sayılı dans toplulukları arasında gösterilen Anadolu Ateşi'nin, uzman eğitmen ve koreograf kadrosuyla oluşturduğu Anadolu Ateşi Dans Okulu, 6 Ekim Cumartesi–15.30'da Mustafa Erdoğan'ın da katılımıyla 41 Burda AVM'de açılıyor. Çeşitli gösterilerin düzenleneceği açılışa tüm Kocaeli halkı davet edildi.

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