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Anadolu Ateşinin Kıvılcımı 41 Burda AVM'de

Kocaelililere alışverişin tadını doyasıya yaşatan 41 Burda AVM, Anadolu Ateşi Dans Okulu’nun ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım Grubu Dans Gösterisi’ ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Kocaelililere alışverişin tadını doyasıya yaşatan 41 Burda AVM, Anadolu Ateşi Dans Okulu'nun ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım Grubu Dans Gösterisi' ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.


Türkiye'deki 8. okulu 41 Burda AVM'de açılan Anadolu Ateşi Dans Okulu, 27 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım Grubu Dans Gösterisi' ile sanatseverlere ve dans tutkunlarına keyifli anlar sunacak.


41 Burda AVM, tüm Kocaelilileri dünyanın sayılı dans toplulukları arasında yer alan 'Anadolu Ateşi' dans topluluğunun Kıvılcım'ına eşlik etmeye davet ediyor.

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