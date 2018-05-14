Anadolu’nun lezzet mirası Darıca’da

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen programda bir ay boyunca ilçede yapılacak olan Ramazan etkinlikleri ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu. Darıca Belediyesi’ne ait bir kafede düzenlenen programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Geleneksel kültürümüzü ve değerlerimizi her platformda ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da bir ilke imza atarak Ramazan ayı süresince 12 mahallede Anadolu’nun farklı lezzetlerini vatandaşlarımıza sunacağız. Farklı mahallelerde düzenleyeceğimiz sokak iftarlarında, Anadolu’nun çok özel tarifleri vatandaşlarımızla buluşacak.” diyerek Ramazan ayı etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı.

Ramazan ayından gerçekleşecek olan etkinlikler hakkında bilgiler veren Başkan Karabacak, “Bolluğun ve bereketin mevsimi, birliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün var olduğu mübarek ramazan ayı, gördüğümüz, görmediğimiz tüm nimetlerin farkına varabilmemiz için en güzel zamandır. Mübarek ramazan ayı münasebetiyle biz de Darıca Belediyesi olarak, bu toprakların kadim değerlerini ve eşsiz yemek kültürünü yeniden hatırlamak istedik, Ramazan ayında Anadolu’nun Lezzet Mirasını Darıca’ya taşımaya karar verdik. Ramazan ayı boyunca Darıca’da 12 mahallede düzenlenecek sokak iftarlarında her akşam farklı bir yörenin lezzetlerini sunacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza teravih namazı sonrası camilerde Osmanlı Şerbeti, sahurda da sahilimizde kuracağımız 500 kişilik çadırda kahvaltı ikramı yapılacak.” diyerek tüm vatandaşları ramazan ayı iftar ve sahur programlarına davet etti.

“Bu yıl Mübarek Ramazan ayını ilçemizde çok farklı bir atmosferde geçireceğiz” diyen Başkan Karabacak, “Mahalle iftarlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi Kadir Gecesi’nde binlerce vatandaşımızla birlikte iftar açıp, enderun usulü teravih namazını hep birlikte kılacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımız, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), diğer peygamberler, sahabeler ve İslam büyükleri ile Haremeyn’e ait eşyalardan oluşan Mukaddes Emanetler Fotoğraf Sergisi’ni Ramazan ayı boyunca Darıca Sahili Etkinlik Alanında izleyebilecekler. Yine çocuklarımızın eğlenerek kültürlerini daha yakından tanıyabilmeleri için Geleneksel Sokak Oyunları aktiviteleri; Ortaoyunu, Meddah, Hacivat - Karagöz, Kukla gibi geleneksel seyirlik oyunlarımız Darıcalılar ile buluşacak” dedi.

Basın toplantısının ardından mahalle iftarlarında verilecek yöresel yemeklerin tanıtımı yapılırken, basın mensuplarını da değişik yörelerin en güzel yemeklerini tatma fırsatı buldular.