Anaokulu Üniversitesi eğitimlere devam ediyor

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde oluşturulan Anaokulu Üniversitesi Gebzelilerden yoğun ilgi ve talep gördü. Güzel Gelecek Akademisi binasında başlatılan uygulama yoğun talep üzerine İstasyon Bilim ve Sanat Merkezinde de hizmet vermeye başladı. Ücretsiz olarak hizmet veren Anaokulu Üniversitesi’nde çocuklara birçok farklı branşta alanında uzman eğitilmenler tarafından eğitimler veriliyor.

Çocukların eğitimlerine fayda sağlamasının yanı sıra Anaokulu Üniversitesi çocukların bedensel, zihinsel ve psikolojik olarak ta gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Çocuklara matematik ve İngilizce dersleri verilen Anaokulu Üniversitesinde çocuklar sanat terapisi, zeka parkuru, jimnastik, satranç ve değerler eğitimler veriliyor. Oldukça eğlenceli geçen eğitimler sırasında çocuklar oldukça güzel vakit geçiriyor.