Anaokulu Üniversitesi'nde ders zili çaldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eğitim alanındaki vizyon projelerinden olan Anaokulu Üniversitesi'nde eğitim-öğretim başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eğitim alanındaki vizyon projelerinden olan Anaokulu Üniversitesi'nde dersler başladı. Yeni döneme merhaba diyen Gebzeli minikler, oldukça eğlenceli geçen ilk derslerinde birbirleriyle tanışıp kısa sürede kaynaştı. Minikler Anaokulu Üniversitesi'nde ilk haftalarını “Gülen Yüzler” etkinliği gerçekleştirerek tamamladı.

Gebzeli miniklerin erken yaşta eğitime katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anaokulu Üniversitesi'nde birçok etkinlik bir arada gerçekleştiriliyor. Hareket Atölyesinde ısınma hareketleri ile güne başlayan minikler, bu hafta uzman eğitmenler eşliğinde takla atmayı öğrendi. Sporun çocukların fiziksel olduğu kadar zihinsel gelişiminde de büyük önemi olduğunu ifade eden eğitmenler, “Hareket Atölyemiz sayesinde çocuklara burada spor yaptırabiliyoruz. Çocuklar spor yaparken enerjilerini de burada atmış oluyorlar ve derslerinde daha konsantre oluyorlar” dedi.

Hareket atölyesinde spor eğitimlerinin ardından Anaokulu Üniversitesi'nin minikleri İngilizce dersine başladı. Oldukça eğlenceli geçen İngilizce dersi sonunda minikler öğrendikleri kelimelerle kendi aralarında iletişim kurdu. İngilizce bilmenin artık bir lüks değil zorunluluk haline geldiğini ifade eden eğitmenler, “Çocuklarımızın en kolay öğrenme çağları bu çağlar. Bu sebeple bu yaşta dil eğitimi ileride kendilerine büyük kolaylık sağlayacak” diye konuştu.