Anaokulu Üniversitesinde karne sevinci yaşandı

Anaokulu Üniversitesi’nin minik öğrencilerinin ilk karnelerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker verdi. İlk kez karne alan öğrenciler, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadı. Güzel Gelecek Akademisi ve İstasyon Bilim Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren Anaokulu Üniversitesi’nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle karnelerine kavuştu. Mezuniyet törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, öğretmenler, Anaokulu Üniversitesi’nin öğrencileri ve veliler katıldı.

Karne töreni öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Türkiye’nin genç bir nüfusu var. Avrupa’yı kıskandıracak genç bir nüfusu sahibiz. Bunun kıymetini iyi bilmeli ve çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmeliyiz. Biz Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimleri için elimizden geleni yapıyoruz. 4 yaşından itibaren alıyoruz ve Anaokulu Üniversitesi’nde eğitimlerine başlatıyoruz. Sonrasında ise GESMEK Çocuk kurslarımızda çocuklarımızın eğitimleri sürüyor. Bununla da kalmayıp bir sonraki aşamada 41 Genç 41 Gelecek projesine dahil ediyor, geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz” dedi.

Eğitime verdikleri öneme de değinen Köşker, “Çocuklarınızın sizler için ne kadar değerli olduğunu ve eğitimine de ne kadar çok önem verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Gebze Belediyesi olarak bizlere güvenip çocuklarınız bizlere emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Emin olun, onlar sizlerin olduğu kadar bizlerinde kıymetlilerimiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Köşker’in selamlama konuşmasının ardından mezuniyet törenine geçildi. Miniklerin karnelerini tek tek veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, ayrıca öğrencilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.