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20 Kasım 2017 12:51

Ani frene basıp kaza yaptırdı, motosiklet sürücüsüne hakaret etti

Kocaeli (İHA) – Kocaeli’de seyir halindeyken sürücüsüyle tartıştığı otomobile arkadan çarpan motosikletçi, motordan fırlayarak yol kenarına düştü.

Ani frene basıp kaza yaptırdı, motosiklet sürücüsüne hakaret etti

20 Kasım 2017 12:51

İlginç anlar kask kamerasına yansıdı.


İlginç olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle sağ şeritte seyir halinde olan sürücü, kendisinin yanından az bir farkla geçen ve korna çalan otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Motosiklet sürücüsünün uyarılarına sinirli bir şekilde cevap veren otomobil sürücüsü ani firen yapınca, motosiklet sürücüsü duramayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsü motosikletten yol kenarına fırladı. Kaza sonrası aracından inen otomobil sürücüsü, yaşadığı şoku atlatamayan motosiklet şoförüne, “Arabada çoluk çocuk var, ne hareket yapıyorsun arkadan” dedi. Hatanın motosiklet sürücüsünde olduğunu belirten otomobil sürücüsü, güvenlik şeridini göstererek, “Senin yolun burası. Görmüyor musun araçta çocuk olduğunu” ifadelerini kullandı.


Kaza anı ve yaşanan tartışma ise motosiklet sürücüsünün kaskında bulunan kamera tarafından kaydedildi.




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