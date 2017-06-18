Aniden bastıran sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birkaç gündür devam eden güneşli ve sıcak hava bugün yerini gök gürültüsü ve sağanak yağışa bıraktı. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış sonrası, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle, araçlar yollardaki su birikintileri sebebiyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Rögar kapakları yağan şiddetli yağış nedeniyle taşarken, araçların silecekleri yağmurun hızına yetişemedi.

Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan yol nedeniyle mağdur olduğunu belirten Engin Batu, “Her yağmur yağdığında buralar böyle oluyor. 3 5 dakikalık yağışlarda yollar doluyor, rögarlar taşıyor. Alt yapı şu anda çok kötü, kaldırmıyor. Bu yüzden çok mağdur oluyoruz. Alt yapı olmadığı için araçlar geçerken zorlanıyor ve her taraf sular altında kalıyor” dedi.