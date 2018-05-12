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12 Mayıs 2018 12:38

Anne Okulu mezunlarını verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilgievleri Anne Okulu’nda eğitim alan anneler, mezun oldular.

Anne Okulu mezunlarını verdi

12 Mayıs 2018 12:38


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri “Anne Okulu” mezuniyet töreni, 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleştirildi. 425 annenin değerler eğitimi aldığı Anne Okulu’nda 16 anne temsili olarak sertifika alarak mezuniyeti kutladı. Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet programına katılan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, anne ve çocuk üzerine önemli bir seminer verdi. Yoğun katılımın olduğu programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve birim sorumluları da takip etti.


Törende konuşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, konuşmasında anneliğin bir sanat olduğunu ifade ederek, anneliğin asla yapmam dediğin şeyleri yapma sanatı olduğunu belirtti. Çocukla birlikte evde artık her şeyin değiştiğini anlatan Kangal, ‘’Çocukla birlikte ev düzenimizin yanı sıra hafta sonu yaşam biçimimiz ve kendimize ayırdığımız zamanın niteliği bile değişir. Çocuklar evde anne ve babalarla sadece nitelikli vakit geçirmek ister ve bazen sadece sarılmak bile çocuklara yeter. Siz yeter ki çocukların temel ihtiyaçlarını zamanında karşılayın ve çocuğunuzla aranızda temel güven duygusunu oluşturun’’ dedi.


Kangal’ın konuşmasının ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Anne Okulu ve bunun yanında birçok sosyal sorumluluk projelerle onları desteklemeye devam ediyoruz. Şu anda çocuklarımız görünmez birçok tehlikenin eşiğindeler özellikle anne ve babalar lütfen tehlikelerin farkında olarak sizler için hazırladığımız çalışmalara sahip çıkın" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Anne Okulu’ndan başarılı bir şekilde mezun olan annelere sertifikaları verildi.




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