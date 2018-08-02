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02 Ağustos 2018 16:09

Annesini boğazını keserek öldüren katile müebbet hapis

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 4 yıl önce 75 yaşındaki annesini boğazını keserek öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Annesini boğazını keserek öldüren katile müebbet hapis

02 Ağustos 2018 16:09



Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde 13 Nisan 2014 günü tartıştığı annesi Hatice Öztürk’ü, boğazını keserek öldüren Zekeriya Öztürk’ün cezası belli oldu. Adını mahkeme kararıyla Emrullah Bingöl olarak değiştiren Öztürk’ün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına, müşteki Cemil Öztürk ve avukatı hazır bulundu. Davada Bingöl’ün Adli Tıp Kurumu’ndan cezai ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiğini belirtildi.



“Canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme”



Mahkemede cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Bilgöl’ün 16 Ağustos 2014’te ağabeyi Cemil Öztürk’ü bıçakla yaraladığı, olay sonrası hakkında açılan dava kararına sinirlenerek 13 Nisan 2016’ta evde tartıştığı annesinin boğazını keserek öldürdüğünü belirtildi. Savcı daha sonra sanığın, annesi Hatice Öztürk’ü "Canavarca hisle ve üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Büngöl’ü ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırdı.



Karakolun karşısında annesinin boğazını kesti


Karamürsel’de 13 Nisan 2016’da meydana gelen olayda tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren Emrullah Bingöl, evinin karşısında 20 metre mesafede bulunan karakola giderek teslim oldu. Bingöl’ün itirafı sonrası eve giden polis ekipleri, anne Hatice Öztürk’ün başı kesilerek öldürüldüğünü tespit etmişti.




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