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10 Ağustos 2018 08:50

Annesinin fotoğrafını oğlunun kimlik kartına bastılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve annesiyle gittiği nüfus müdürlüğünde yeni kimlik kartına müracaat eden 14 Halil İbrahim Akgün, gelen kimlik kartında annesi Kezban Akgün’ün fotoğrafının basıldığını görünce şok oldu.

Annesinin fotoğrafını oğlunun kimlik kartına bastılar

10 Ağustos 2018 08:50

Talihsiz genç, 17 Ağustos’ta gireceği sınavına alınmama korkusu yaşıyor.


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Kezban Akgün, 14 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Akgün ile 7 Ağustos tarihinde çipli kimlik kartı almak üzere Nüfus Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Gebze İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek hem kendisi hem de oğlu için çipli kimlik kartı başvurusunda bulunan anne Akgün, 2 gün sonra kendisine teslim edilen kimlik kartını görünce şoka uğradı. Kargodan gelen kimlik kartını teslim alan anne Kezban Akgün, oğlu için düzenlenen kimlik kartına kendi fotoğrafının basıldığını gördü. Neye uğradığını şaşıran anne ve oğlu, gerekli düzeltmenin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne başvuru yaptılar. Kimliğine annesinin fotoğrafı basılan Halil İbrahim Akgün, 17 Ağustos’ta gireceği çıraklık sınavına alınamama korkusu yaşadığını dile getirdi.


Annenin fotoğrafı oğlunun kimlik kartına basıldı


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan anne Kezban Akgün, “7 Ağustos Salı günü oğlumla beraber nüfus müdürlüğüne gittik. İşlemlerimizi yaptık, hallettikten sonra bugün kimlik elime ulaştı. Kimliğe baktığımda benim fotoğrafım ve oğlumun kimlik bilgileri vardı. Buna çok şaşırdım. Nasıl böyle bir hata yaparlar. Yani şaşkınım söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim kimliğim henüz gelmedi. Aynı anda başvurduğumuz halde. 17 Ağustos’ta oğlumun sınavı var. Bunun için biraz acele ettik ama bu hatanın memurların olduğunu düşünüyorum. Nasıl böyle bir hata yaparlar, nasıl işlerini yapıyorlar anlamış değilim” dedi.


14 yaşındaki Halil İbrahim Akgün ise, “Çok şaşırdım. Annemin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim vardı” ifadelerini kullandı.




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